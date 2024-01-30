Калошина (Вишневская) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калошина (Вишневская) Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калошин Владислав Александрович

Рождение ребёнка
10.11.1997

Сын: Калошин Ярослав Владиславович

Отец ребёнка: Калошин Владислав Александрович

Рождение ребёнка
10.07.2016

Дочь: Калошина Мария Владиславовна

Отец ребёнка: Калошин Владислав Александрович

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