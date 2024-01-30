Калошина (Вишневская) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1997
Сын: Калошин Ярослав Владиславович
Отец ребёнка: Калошин Владислав Александрович
Рождение ребёнка
10.07.2016
Дочь: Калошина Мария Владиславовна
Отец ребёнка: Калошин Владислав Александрович