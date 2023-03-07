(Иванов) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1890
Отец: Иванов Пётр Иванович
Мать: Иванов Павла Максимовна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Крещение
25.02.1890
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Работа или профессия
Неизвестно
дочь мещанина
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
г.Оренбург (г.Чкаловск)
Смерть
Неизвестно