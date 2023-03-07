(Иванов) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванов) Евдокия Петровна

(Иванов) Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

22.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1890

Отец: Иванов Пётр Иванович

Мать: Иванов Павла Максимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Крещение
25.02.1890
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Работа или профессия
Неизвестно
дочь мещанина
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
г.Оренбург (г.Чкаловск)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close