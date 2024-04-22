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Вьялкин Константин Федорович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Федор Афанасьевич

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.03.1875

Сын: Вьялкин Никифор Константинович

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ильинична

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ильинична

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Федор Константинович

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ильинична

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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