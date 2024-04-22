Вьялкин Константин Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вьялкин Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.03.1875
Сын: Вьялкин Никифор Константинович
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Федор Константинович
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Анна Ильинична
Смерть
Неизвестно