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Ураков Афанасий Фёдоров

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: Ураков Фёдор Митрофанов

Мать: Уракова Агафья Акинфеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №79)
Бракосочетание
До 1852

Жена: Уракова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Ураков Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Уракова Дарья Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1858
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: (Уракова) Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Уракова Дарья Васильева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 26 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №79)
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Уракова Дарья Васильева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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