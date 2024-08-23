Ураков Афанасий Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: Ураков Фёдор Митрофанов
Мать: Уракова Агафья Акинфеева
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 19 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 319об, №79)
Бракосочетание
До 1852
Жена: Уракова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Мать ребёнка: Уракова Дарья Васильева
Год рождения вычислен по РС 1858
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: (Уракова) Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Уракова Дарья Васильева
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 26 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №79)
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Уракова Дарья Васильева
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно