Матвеев Андрей известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Андрей известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1912 ст.

Жена: Матвеева не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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