Матвеев Андрей известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1912 ст.
Жена: Матвеева не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно