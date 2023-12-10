Алексей Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1629
Дата смерти08.02.1676
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1661
Сын: Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Ильинична Милославская
Рождение ребёнка
09.06.1672
Сын: Пётр 1 Алексеевич
Мать ребёнка: Нарышкина Наталья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1676