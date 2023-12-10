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Алексей Михаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1629

Дата смерти

08.02.1676

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1624 г.р.
1651 г.р.

Дети

Добавил:

DK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1629

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1661

Сын: Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Ильинична Милославская

Рождение ребёнка
09.06.1672

Сын: Пётр 1 Алексеевич

Мать ребёнка: Нарышкина Наталья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ильинична Милославская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Наталья Кирилловна

Смерть
08.02.1676
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