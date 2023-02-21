Гладун (Григорьева) (Григорьева) Иулияна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
03.07.1864
Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1874
Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Еллена Григорьева
Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно