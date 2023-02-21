Гладун (Григорьева) (Григорьева) Иулияна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладун (Григорьева) (Григорьева) Иулияна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1863

Муж: Гладун Григорий Иванов

Рождение ребёнка
03.07.1864

Сын: Гладун Федор Григорьев

Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Гладун Денис Григорьев

Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Еллена Григорьева

Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Гладун Яким Григорьев

Отец ребёнка: Гладун Григорий Иванов

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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