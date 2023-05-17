Денисова Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Агафья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Денисов Егор Пахомович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Денисов Пахом Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1802

Сын: Денисов Архип Пахомович

Отец ребёнка: не указан

Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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