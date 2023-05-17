Денисова Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: не указан
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно