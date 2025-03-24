Батищева (Павлычева) Нина Николаевна 26.05.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батищева (Павлычева) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

1916 г.р.

Муж

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1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1946

Отец: Николай

Мать: Павлычева Наталья Васильевна

Бракосочетание
1966

Муж: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
14.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1970

Муж: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
1979

Муж: Батищев Алексей Никифорович

дата наугад
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батищев Алексей Никифорович

Балашиха, Балашиха, Московская область

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