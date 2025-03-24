Батищева (Павлычева) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1946
Отец: Николай
Бракосочетание
1966
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
14.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1970
Муж: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
1979
дата наугад
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батищев Алексей Никифорович
Балашиха, Балашиха, Московская область