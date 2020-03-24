Некрытова (Попович) Нина Филипповна
Место рождения
Дата рождения19.08.1941
Дата смерти24.03.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1941
Отец: Попович Филипп
Рождение ребёнка
03.12.1965
Сын: Некрытов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Некрытов Виктор Николаевич
Фрунзе
Рождение ребёнка
28.01.1970
Дочь: Риттингер Елена Викторовна
Отец ребёнка: Некрытов Виктор Николаевич
Ашхабад
Смерть
24.03.2020