Некрытова (Попович) Нина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрытова (Попович) Нина Филипповна

Некрытова (Попович) Нина Филипповна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

19.08.1941

Дата смерти

24.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1941

Отец: Попович Филипп

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.12.1965

Сын: Некрытов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Некрытов Виктор Николаевич

Фрунзе
Рождение ребёнка
28.01.1970

Дочь: Риттингер Елена Викторовна

Отец ребёнка: Некрытов Виктор Николаевич

Ашхабад
Смерть
24.03.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close