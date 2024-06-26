Захарцева (Негуляева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1980
Отец ребёнка: Абакумов Виктор Павлович
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край