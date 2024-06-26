Захарцева (Негуляева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарцева (Негуляева) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1946

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1946

Отец: Негуляев Александр Семенович

Мать: Негуляева Раиса Парфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1980

Сын: Абакумов Егор Викторович

Отец ребёнка: Абакумов Виктор Павлович

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

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