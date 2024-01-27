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Звягинцева Ольга Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1929

Отец: Зенченко Георгий Фёдорович

Мать: Зенченко (Воробьёва) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.03.?

Дочь: Верещак (Звягинцева) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Звягинцев Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
05.02.1953

Сын: Звягинцев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Звягинцев Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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