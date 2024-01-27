Звягинцева Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1929
Рождение ребёнка
11.03.?
Дочь: Верещак (Звягинцева) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Звягинцев Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1953
Сын: Звягинцев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Звягинцев Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно