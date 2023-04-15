Кечуткин Игнатий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКечуткин Игнатий Алексеевич

Кечуткин Игнатий Алексеевич

Место рождения

Симбирская губерния. Ардатовский уезд. Медаевская волость. Деревня Симкино

Дата рождения

189

Дата смерти

По ?.01.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
189

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирская губерния. Ардатовский уезд. Медаевская волость. Деревня Симкино
Рождение ребёнка
28.10.1916

Сын: Кечуткин Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Кечуткина Федора Леонтьевна

Смерть
По ?.01.1917
Деревня Звыжин
22-й Сибирский стрелковый полк.Звание -стрелок. Убит в боях .
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close