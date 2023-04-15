Кечуткин Игнатий Алексеевич
Место рожденияСимбирская губерния. Ардатовский уезд. Медаевская волость. Деревня Симкино
Дата рождения189
Дата смертиПо ?.01.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
189
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирская губерния. Ардатовский уезд. Медаевская волость. Деревня Симкино
Рождение ребёнка
28.10.1916
Сын: Кечуткин Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Кечуткина Федора Леонтьевна
Смерть
По ?.01.1917
Деревня Звыжин
22-й Сибирский стрелковый полк.Звание -стрелок. Убит в боях .