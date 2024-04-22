Степнова (Петряева) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степнова (Петряева) Екатерина Павловна

Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

13.11.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1879 ст.

Отец: Петряев Павел Петрович

Мать: Петряева Татьяна Александровна

Вишняково, Богородский, Московская область
Воспреемники Васильевской волости деревни Вишняково крестьянин Егор Петров и крестьянина Василия Стефанова Миханова жена Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Степнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Степнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович

Сафонова, Васильевская волость, Богородский уезд
Воспреемники деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Евдокия Павлова Питряева
Рождение ребёнка
31.03.1907

Сын: Степнов Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович

Воспреемники деревни Вищняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянка Пелагея Васильевна Петряева
Рождение ребёнка
09.11.1912

Сын: Степнов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович

Воспреемники деревни Сафонова крестьянин Алексей Яковлев Степнов и той же деревни крестьянская девица Анна Ивановна Степнова
Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Степнов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович

Крестные деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Едокия Павлова Петряева
Смерть
Неизвестно
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