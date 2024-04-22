Степнова (Петряева) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Рождение
13.11.1879 ст.
Воспреемники Васильевской волости деревни Вишняково крестьянин Егор Петров и крестьянина Василия Стефанова Миханова жена Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Степнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Степнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович
Сафонова, Васильевская волость, Богородский уезд
Воспреемники деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Евдокия Павлова Питряева
Рождение ребёнка
31.03.1907
Сын: Степнов Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович
Воспреемники деревни Вищняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянка Пелагея Васильевна Петряева
Рождение ребёнка
09.11.1912
Сын: Степнов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович
Воспреемники деревни Сафонова крестьянин Алексей Яковлев Степнов и той же деревни крестьянская девица Анна Ивановна Степнова
Рождение ребёнка
29.07.1914
Сын: Степнов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Степнов Василий Герасимович
Крестные деревни Вишняково крестьянин Сергей Павлович Петряев и той же деревни крестьянская девица Едокия Павлова Петряева
Смерть
Неизвестно