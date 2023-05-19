Юркина Александра Агафоновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1896
Муж: Юркин Иван Семёнович
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1899
Отец ребёнка: Юркин Иван Семёнович
Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно