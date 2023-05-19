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Юркина Александра Агафоновна

Место рождения

Волково, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
21.04.1896

Муж: Юркин Иван Семёнович

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1899

Сын: Юркин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Юркин Иван Семёнович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно