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Щицина Мария Алексеевна
Щицина Мария Алексеевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
30.06.?
Пол
Женский
Отец
Щицин (Щицын) Алексей Григорьевич
1936 г.р.
Мать
Щицина (Зудова) Юлия Константиновна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.?
Отец:
Щицин Алексей Григорьевич
Мать:
Щицина Юлия Константиновна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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