Крахинский Евдоким Марков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Крахинский Марк Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Крахинская Катерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.
Сын: Крахинский Пётр Евдокимов
Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.
Сын: Крахинский Кирилл Евдокимович
Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.
Дочь: Крахинская Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова
Бракосочетание
21.08.1849 ст.
вторым браком вдовая, вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Крахинский Пётр Евдокимов
Мать ребёнка: Крахинская Гликерия Леонова
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Рыльская Агафья Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крахинский Михаил Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно