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Крахинский Евдоким Марков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Крахинский Марк Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Крахинская Катерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1840 ст.

Сын: Крахинский Пётр Евдокимов

Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.

Сын: Крахинский Кирилл Евдокимович

Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.

Дочь: Крахинская Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Крахинская Ксения Логгинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.08.1849 ст.

Жена: Крахинская Гликерия Леонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком вдовая, вторым браком
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Крахинский Пётр Евдокимов

Мать ребёнка: Крахинская Гликерия Леонова

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Рыльская Агафья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крахинский Михаил Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахинская Ксения Логгинова

Смерть
Неизвестно
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