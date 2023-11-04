Шахов Станислав Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахов Станислав Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1983

Отец: Шахов Вячеслав Александрович

Мать: Закирова Галина Якубовна

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