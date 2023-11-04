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Шахов Станислав Вячеславович
Шахов Станислав Вячеславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.1983
Пол
Мужской
Отец
Шахов Вячеслав Александрович
1961 г.р.
Мать
Закирова Галина Якубовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1983
Отец:
Шахов Вячеслав Александрович
Мать:
Закирова Галина Якубовна
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