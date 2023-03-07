Покрышкина Агафия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Агафия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Покрышкин Самуил Григорьев

Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Покрышкин Феодосий Григорьев

Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Евфимия Григорьева

Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Григорий (мл) Калинин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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