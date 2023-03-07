Покрышкина Агафия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Покрышкин Самуил Григорьев
Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Покрышкин Феодосий Григорьев
Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Евфимия Григорьева
Отец ребёнка: Покрышкин Григорий (мл) Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802