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Лямин Иван Семенович

Место рождения

Москва

Дата рождения

31.05.1899

Дата смерти

25.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1899

Отец: Лямин Семен Иванович

Мать: Лямина Елена Григорьевна

Москва
Бракосочетание
1922

Жена: Лямина Зинаида Ермолаевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лямина Зинаида Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.08.1944
Париж
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