Лямин Иван Семенович
Место рожденияМосква
Дата рождения31.05.1899
Дата смерти25.08.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1899
Отец: Лямин Семен Иванович
Мать: Лямина Елена Григорьевна
Москва
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лямина Зинаида Ермолаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.08.1944
Париж