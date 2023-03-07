Пушкарев Ефрем Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Харина Мавра Ефремова
Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Васса Ефремова
Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Анна Ефремова
Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова
Рождение ребёнка
05.11.1785 ст.
Сын: Пушкарев Галактион Ефремов
Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мария Ефремова
Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1816