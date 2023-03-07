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Пушкарев Ефрем Феоктистов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Пушкарев Феоктист Архипов

Мать: Пушкарева Настасья Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Харина Мавра Ефремова

Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Васса Ефремова

Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Анна Ефремова

Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1785 ст.

Сын: Пушкарев Галактион Ефремов

Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мария Ефремова

Мать ребёнка: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Аграфена (Агриппина) Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1816
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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