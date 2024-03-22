Окуловский Максим Афанасиев
Место рождения
Дата рождения10.11.1884
Дата смерти01.03.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.11.1884
Р116. 10 (11) ноября. Максим Д.Ожогиной кр. Афанасий Аверкиев Окуловский и зже Лукия Софониева, оба православные. В: с.Камышевского кр. Роман Трофимов Овечкин и солд.жена Стефанида Андреева Баева. ГАК... Показать все
Смерть
01.03.1885
У11. 01 (03) марта Д.Ожогиной кр. Афанасия Аверкиева Окуловского сын Максим, 4 мес., от родимца. ГАКО (Курган). 235.4.51 МК Камышевское 1885, Лл. 67 об. – 68