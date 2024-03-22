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Окуловский Максим Афанасиев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.11.1884

Дата смерти

01.03.1885

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
10.11.1884

Отец: Окуловский Афанасий Аверьянов

Мать: Окуловская Лукерья (Лукия) Софониева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Р116. 10 (11) ноября. Максим Д.Ожогиной кр. Афанасий Аверкиев Окуловский и зже Лукия Софониева, оба православные. В: с.Камышевского кр. Роман Трофимов Овечкин и солд.жена Стефанида Андреева Баева. ГАК... Показать все
Смерть
01.03.1885
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
У11. 01 (03) марта Д.Ожогиной кр. Афанасия Аверкиева Окуловского сын Максим, 4 мес., от родимца. ГАКО (Курган). 235.4.51 МК Камышевское 1885, Лл. 67 об. – 68
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