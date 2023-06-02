Виктор Семенович Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор Семенович Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1954

Отец: не указан

Мать: Яцышина Валентина Семеновна