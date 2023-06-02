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Виктор Семенович Яковлев
Виктор Семенович Яковлев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1954
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1954
Отец: не указан
Мать:
Яцышина Валентина Семеновна
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