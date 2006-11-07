Бурмистрова (Борисова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова (Борисова) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1924

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1924

Отец: Борисов Владимир Петрович

Мать: Борисова (Белозубова) Параскевья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурмистров Николай Борисович

Отец ребёнка: Бурмистров Борис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева (Бурмистрова) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Бурмистров Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Борис Михайлович

Смерть
07.11.2006

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