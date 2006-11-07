Бурмистрова (Борисова) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1924
Дата смерти07.11.2006
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурмистров Николай Борисович
Отец ребёнка: Бурмистров Борис Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева (Бурмистрова) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Бурмистров Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2006