Есина (Королева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсина (Королева) Анна Николаевна

Есина (Королева) Анна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Николай Осипович

Мать: Королева Анна Первая жена

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Леонид

Место жительства
Неизвестно
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close