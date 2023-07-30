Есина (Королева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есин Леонид
Место жительства
Неизвестно
Балахта, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно