сын Родионова Гришка Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1663
Сын: Серешка меншой
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серешка большой
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашко Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно