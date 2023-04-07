сын Родионова Гришка Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдисын Родионова Гришка Прохоров

сын Родионова Гришка Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1663

Сын: Серешка меншой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серешка большой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашко Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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