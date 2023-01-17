Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Алексей Антонович
Мать: Домна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ермолай Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно