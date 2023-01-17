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Андрей Алексеевич

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Место рождения

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Алексей Антонович

Мать: Домна Игнатьевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермолай Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Георгий (Егор) Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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