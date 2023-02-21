Субботина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Диана Вячеславовна

Отец ребёнка: Субботин Вячеслав Александрович

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Вячеслав Александрович

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Вячеслав Александрович

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Вячеслав Вячеславович

Отец ребёнка: Субботин Вячеслав Александрович

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
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