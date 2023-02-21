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Власенко Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Власенко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1926

Сын: Василенко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Василенко Марта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Марта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василенко Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1950
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