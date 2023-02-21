Власенко Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Власенко Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1926
Сын: Василенко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Василенко Марта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василенко Марта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василенко Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василенко Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1950