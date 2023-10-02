Лялин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лялин Николай Васильевич

Мать: Лялина Галина Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Олег

Мать ребёнка: Лялин Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Максим Владимирович

Мать ребёнка: Лялин Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялин Галина

Смерть
Неизвестно
алкоголизм
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