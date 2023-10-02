Лялин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лялин Николай Васильевич
Мать: Лялина Галина Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Олег
Мать ребёнка: Лялин Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Максим Владимирович
Мать ребёнка: Лялин Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лялин Галина
Смерть
Неизвестно
алкоголизм