Исхак Назыров
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Назыр Бакиев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибикагира Исхакова
Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина
Рождение ребёнка
15.03.1852
Сын: Агильулла Исхаков
Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Манира Исхакова
Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гильмибаян Исхакова
Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина
Рождение ребёнка
21.06.1857
Сын: Сынгатулла Исхаков
Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мархабя Рахметуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма Абдулменева
Смерть
Неизвестно