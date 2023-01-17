Исхак Назыров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсхак Назыров

Исхак Назыров

avatar

Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Назыр Бакиев

Мать: Вторая жена Назыра Бакиева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибикагира Исхакова

Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Агильулла Исхаков

Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Манира Исхакова

Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гильмибаян Исхакова

Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1857

Сын: Сынгатулла Исхаков

Мать ребёнка: Мархабя Рахметуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мархабя Рахметуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма Абдулменева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close