Феоктиста Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеоктиста Иванова

Феоктиста Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Епистимия Федорова

Отец ребёнка: Федор Пантелеймонов

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Пантелеймонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close