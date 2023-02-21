Феоктиста Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Епистимия Федорова
Отец ребёнка: Федор Пантелеймонов
Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Пантелеймонов
Смерть
Неизвестно