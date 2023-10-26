Мартынов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1991
Сын: Мартынов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Мартынова (Титова) Наталья
Рождение ребёнка
25.05.2000
Дочь: Мартынова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Мартынова (Титова) Наталья