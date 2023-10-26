Мартынов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова (Титова) Наталья

Рождение ребёнка
09.06.1991

Сын: Мартынов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Мартынова (Титова) Наталья

Рождение ребёнка
25.05.2000

Дочь: Мартынова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Мартынова (Титова) Наталья

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