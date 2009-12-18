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Мойся Анжелика Юрьевна
Мойся Анжелика Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.2009
Пол
Женский
Отец
Мойся Юрий Петрович
1971 г.р.
Мать
Мойся (Петрова) Любовь Евгеньевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2009
Отец:
Мойся Юрий Петрович
Мать:
Мойся Любовь Евгеньевна
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