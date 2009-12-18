Мойся Анжелика Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мойся Анжелика Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2009

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2009

Отец: Мойся Юрий Петрович

Мать: Мойся Любовь Евгеньевна

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