Березкина Надежда Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1963
Сын: Березкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Березкин Владимир Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1965
Сын: Березкин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Березкин Владимир Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно