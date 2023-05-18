Березкина Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезкина Надежда Никифоровна

Березкина Надежда Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1963

Сын: Березкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Березкин Владимир Ефремович

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Березкин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Березкин Владимир Ефремович

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Владимир Ефремович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close