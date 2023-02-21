Ефремов Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти22.08.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: Ефремов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1966
Дочь: Ефремова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Леонтьевна
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Анна Леонтьевна
Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.08.1971
Побегайловка, Минераловодский, Ставропольский край