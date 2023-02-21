Ефремов Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Леонид Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

22.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Ефремов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1966

Дочь: Ефремова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Леонтьевна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Анна Леонтьевна

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.08.1971
Побегайловка, Минераловодский, Ставропольский край
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