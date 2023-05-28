Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1895 ст.
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Семенович
Афанасьевская церковь 01.01.1895 Юхновщина Александра Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович Юхновщина мать жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянский сын Михаил Семенович Устья вдова... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Семенович
Афанасьевская церковь 28.10.1896 Юхновщина Анастасия Федоровна Юхновщина крестьянин Федор Семенович жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Устья вдова Ольга Михайловна http... Показать все
Бракосочетание
До 1896
Муж: Федор Семенович
Смерть
Неизвестно