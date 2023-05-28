Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1895 ст.

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Семенович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.01.1895 Юхновщина Александра Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович Юхновщина мать жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянский сын Михаил Семенович Устья вдова... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Семенович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.10.1896 Юхновщина Анастасия Федоровна Юхновщина крестьянин Федор Семенович жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Устья вдова Ольга Михайловна http... Показать все
Бракосочетание
До 1896

Муж: Федор Семенович

Смерть
Неизвестно