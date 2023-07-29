Власова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Власова Lasine) Мария Mapu Георгиевна

Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Власов Lasine Андроник Георгиевич

Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна

Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.05.1903

Дочь: Бармина (Власова Lasine) Ирина / Iro Георгиевна

Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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