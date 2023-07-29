Власова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Власова Lasine) Мария Mapu Георгиевна
Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Власов Lasine Андроник Георгиевич
Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна
Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич
Рождение ребёнка
05.05.1903
Дочь: Бармина (Власова Lasine) Ирина / Iro Георгиевна
Отец ребёнка: Власов Lasine Георгий Никитич
Смерть
Неизвестно