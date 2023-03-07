Кудрявцев Василий (Васка) Федоров
Место рождениядер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов
Мать: не указана
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678