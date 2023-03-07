Кудрявцев Василий (Васка) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Василий (Васка) Федоров

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Место рождения

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов

Мать: не указана

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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