Аксёнов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890
Бракосочетание
11.01.1909
Жена: Аксёнова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: Евпраксия Алексеевна
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Аксёнов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
30.10.1918
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина
Смерть
Неизвестно