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Аксёнов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890

Отец: Аксёнов Иван Иванович

Мать: Аксёнова Александра Фёдоровна

Бракосочетание
11.01.1909

Жена: Аксёнова Ирина Никитина

Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: Евпраксия Алексеевна

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Аксёнов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1918

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Аксёнова Ирина Никитина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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