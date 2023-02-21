Сергеев Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Андрей Алексеевич

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Место рождения

Кораблино

Дата рождения

24.02.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Кораблино
Бракосочетание
11.06.2005

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.2006

Сын: Сергеев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2010

Сын: Сергеев Гордей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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