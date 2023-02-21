Сергеев Андрей Алексеевич
Место рожденияКораблино
Дата рождения24.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Кораблино
Бракосочетание
11.06.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности