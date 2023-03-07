Сыкчин Давыд (Давыдка) (Иванов?)
Место рожденияпоч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1684
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1625
Отец: Сыкчин Обросим (?)
Мать: не указана
поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Сыкчин Юрий (Юрка Ярка) Давыдов
Мать ребёнка: не указана
поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Сыкчин Василий (Васка) Давыдов
Мать ребёнка: не указана
поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ивашка Поняшева, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684