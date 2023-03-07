Сыкчин Давыд (Давыдка) (Иванов?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыкчин Давыд (Давыдка) (Иванов?)

Сыкчин Давыд (Давыдка) (Иванов?)

avatar

Место рождения

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1684

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Сыкчин Обросим (?)

Мать: не указана

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Сыкчин Юрий (Юрка Ярка) Давыдов

Мать ребёнка: не указана

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Сыкчин Василий (Васка) Давыдов

Мать ребёнка: не указана

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ивашка Поняшева, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1684
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close