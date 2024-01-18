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Коренкова Агафья Ивановна

Место рождения

д. Воронкино

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Евдокимов Иван Михайлович

Мать: не указана

д. Воронкино
Бракосочетание
22.01.1906 ст.

Муж: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
08.08.1907 ст.

Сын: Коренков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
09.01.1909 ст.

Сын: Коренков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1910 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Коренков Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
20.06.1913 ст.

Сын: Коренков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1914 ст.

Сын: Коренков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
05.08.1918

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Коренков Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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