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Шейнин Владлен Владимирович
Шейнин Владлен Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шейнин Владимир Георгиевич
1951 г.р.
Мать
Шейнина Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шейнин Владимир Георгиевич
Мать:
Шейнина Татьяна
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