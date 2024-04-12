Иеромузо (Данилевская) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иеромузо (Данилевская) Евгения Васильевна

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Иеромузо Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Иеромузо Константин Афанасьевич

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
26.06.1883

Дочь: Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Иеромузо Константин Афанасьевич

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
17.03.1885

Дочь: Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Иеромузо Константин Афанасьевич

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.02.1891

Сын: Иеромузо Александр Константинович

Отец ребёнка: Иеромузо Константин Афанасьевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Иеромузо Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Иеромузо Константин Афанасьевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Работа или профессия
Неизвестно
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