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Аксенов Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Аксенов Иоанн Анфиногенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Мавра Гордеева

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Аксенов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Акенов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Аксенов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева

Рождение ребёнка
01.10.1907

Сын: Аксенов Ананий Яковлев

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-980. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Яков Иванов Аксенов и законная жена Мавра Гордеева. Восприемники - с. Карабинского уволенный в запас армии солдат из крестьян Симеон Иванов Ак... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1910

Дочь: Аксенова Анна Яковлева

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева

144-6-1664. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Иаков Иванов Аксенов и законная жена Мавра Гордеева. Восприемники - д. Ненинки крестьянская жена анастасия Гордеева Комолова.
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Аксенова Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева

Смерть
Неизвестно

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