Аксенов Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Аксенов Иоанн Анфиногенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Мавра Гордеева
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Акенов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева
Рождение ребёнка
01.10.1907
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-980. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Яков Иванов Аксенов и законная жена Мавра Гордеева. Восприемники - с. Карабинского уволенный в запас армии солдат из крестьян Симеон Иванов Ак... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1910
Дочь: Аксенова Анна Яковлева
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева
144-6-1664. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского крестьянин Иаков Иванов Аксенов и законная жена Мавра Гордеева. Восприемники - д. Ненинки крестьянская жена анастасия Гордеева Комолова.
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Аксенова Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Аксенова Мавра Гордеева
Смерть
Неизвестно