Мусин Минегерей Шангиреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1956
Дата смерти01.07.2017
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.2017