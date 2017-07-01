Мусин Минегерей Шангиреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Минегерей Шангиреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1956

Дата смерти

01.07.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.07.2017
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