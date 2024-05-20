Загаврина (Городова) Павла Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Городов Алексей Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
1882
Сын: Загаврин Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Загаврин Ананий Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Загаврина Ольга Ананьевна
Отец ребёнка: Загаврин Ананий Алексеевич
Смерть
Неизвестно