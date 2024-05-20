Загаврина (Городова) Павла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загаврина (Городова) Павла Алексеевна

Место рождения

Борисково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Городов Алексей Антонович

Мать: не указана

Борисково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Муж: Загаврин Ананий Алексеевич

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Загаврин Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Загаврин Ананий Алексеевич

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Загаврина Ольга Ананьевна

Отец ребёнка: Загаврин Ананий Алексеевич

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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