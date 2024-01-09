Украинский Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рожденияС 1821 по 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 по 1822
Отец: Украинский Петр Трофимович
Мать: Украинская Стефания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Украинская Ксения
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847
Дочь: Украинская София Тимофеевна
Мать ребёнка: Украинская Ксения
Рождение ребёнка
01.03.1850
Сын: Украинский Герасим Тимоеефич
Мать ребёнка: Украинская Ксения
Смерть
Неизвестно