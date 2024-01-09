Украинский Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУкраинский Тимофей Петрович

Украинский Тимофей Петрович

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1821 по 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 по 1822

Отец: Украинский Петр Трофимович

Мать: Украинская Стефания

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Украинская Ксения

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847

Дочь: Украинская София Тимофеевна

Мать ребёнка: Украинская Ксения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1850

Сын: Украинский Герасим Тимоеефич

Мать ребёнка: Украинская Ксения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.