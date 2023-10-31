Плохой Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1922
Сын: Плохой Иван
Мать ребёнка: Плохой Екатерина
Кировская обл., Компанеевский р-он, с. Папиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Ефросинья
Мать ребёнка: Плохой Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадура Матрена
Мать ребёнка: Плохой Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плохой Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохой Екатерина
Смерть
Неизвестно