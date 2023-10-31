Плохой Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлохой Сергей

Плохой Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1922

Сын: Плохой Иван

Мать ребёнка: Плохой Екатерина

Кировская обл., Компанеевский р-он, с. Папиевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Ефросинья

Мать ребёнка: Плохой Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадура Матрена

Мать ребёнка: Плохой Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плохой Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохой Екатерина

Смерть
Неизвестно
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